«Краснодар» — «Хетафе»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Лиги Европы

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе».
Ставка: «Хетафе не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.99.
«Вообще, в моем видении «Хетафе» — фаворит этой встречи. Кстати, спросил у наших испановедов, комментаторов Примеры, что они думают. Делюсь с вами ответом: все единогласно утверждают, что «Хетафе» в полном порядке. Ведь эта команда уже долго строится, её частенько называют «Атлетико» на минималках. Команда оборонительная, а значит, сложная для нынешнего «Краснодара», который, конечно, многие связи потерял, и новые футболисты их не то чтобы восстановить не могут, а устанавливают свои варианты и какой-то свой футбол, не всегда напоминающий тот, что мы привыкли видеть в исполнении «Краснодара».
Поэтому «Хетафе» — фаворит. У этой команды полной порядок с обороной. Хосе Бордалас много работает с этой командой. В атаке есть много талантливых исполнителей, а поражение в минувшем туре от «Барселоны» — 0:2, скорее всего, не показатель. Равно как и победа «Краснодара» над «Арсеналом». Однако сейчас соперник совершенно другого уровня.
Как-то непатриотичненько получается ставить на чистую победу «Хетафе», хотя она может подразумеваться. Я думаю так: «Хетафе» не проиграет, и мы рассматриваем ставку Х2. Но при всём этом я думаю, что голов много не будет. Пусть матч и краснодарский, пусть «Хетафе» много пропускает в этом сезоне, но исторически эта команда в последнее время более низовая. В шести матчах из восьми этого сезона как раз был тотал меньше 2,5. Поэтому я перестрахуюсь комбинированной ставкой: Х2 + тотал меньше 3,5. Примерно такой прогноз».
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