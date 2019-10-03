Головкин — Деревянченко: прогноз Виктора Постола

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».



Ставка: тотал раундов больше «11,5» за 1.62.



«Бой будет интересным. Моё мнение – 50 на 50. Сережа должен давить, ему должно помочь, что он моложе. Он всё время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться. Думаю, он будет быстрее на ногах, да и в целом быстрее. За счет этого он сможет победить Головкина, но бой будет очень тяжелым.



Не думаю, что нужно стремиться выиграть нокаутом. Сергей если попадёт, то в любом случае воспользуется моментом, чтобы завершить бой досрочно. Головкин — фаворит, но не думаю, что Деревянченко будет обращать на это внимание. Думаю, победитель определится по очкам», — цитирует Постола Video Boxing.



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Головкин — Деревянченко: когда бой, каковы прогноз и ставки