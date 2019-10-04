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Головкин — Деревянченко: прогноз на бой от Александра Беленького

Головкин — Деревянченко: прогноз на бой от Александра Беленького
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Известный российский эксперт Александр Беленький дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Ставка: тотал раундов больше (10.5) за 1.57.

«Нокаут? Вы знаете, с Геной его всегда можно ждать. Но это будет напряжённый бой. Сергей Деревянченко, как с ним уже случалось, может попасть вначале в нокдаун, но это неизбежный риск. Я думаю, что если нокаут и случится, то только где-то к концу», — цитирует Беленького Sports.kz.

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Однако GGG будет очень непросто справиться с украинцем.
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