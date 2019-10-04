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Головкин — Деревянченко: когда бой, какие ставки и кто фаворит

Головкин — Деревянченко: когда бой, какие ставки и кто фаворит
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5 октября в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден», состоится бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является Головкин. Эксперты предлагают поставить на итоговую победу боксёра за 1.23, что соответствует вероятности 79%. Успех Деревянченко идёт за 4.2 (19%). Также аналитики не исключают вероятность того, что бой затянется и продлится все 12 раундов. Этот вариант доступен в конторах за коэффициент 1.81 (54%).

Для 37-летнего Головкина поединок с Альваресом станет вторым в 2019 году. 8 июня он расправился победой нокаутом с канадцем Стивом Роллсом.

Деревянченко также провёл лишь один поединок в 2019 году. В апреле украинец решением судей победил немца Джека Кулкая.

На территории РФ просмотр поединка будет эксклюзивно доступен только для пользователей «Чемпионата». До 5 октября можно приобрести трансляцию всех боёв вечера на специальных условиях — за 129 руб.

Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко. Прогноз: GGG вновь станет чемпионом
Однако GGG будет очень непросто справиться с украинцем.
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