Головкин — Деревянченко: прогноз на бой от Биржана Жакыпова

Участник трёх Олимпийских игр, чемпион мира—2013 по боксу Биржан Жакыпов дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится завтра, 5 октября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».



Ставка: победа Головкина за 1.23.



«Тяжело предугадать, кто победит. Это ведь всё-таки спорт. Но думаю, что победа будет на стороне Гены. В воскресенье нас ждёт очень интересный и яркий бой.



Деревянченко — непростой соперник, нокаутёр, панчер. Никому не хочется проигрывать. Он будет атаковать Головкина. Но многолетний опыт и мастерство Гены должны ему помочь победить.



Во всяком случае я буду болеть за Головкина и желаю ему удачи», — цитирует Жакыпова ProSports.kz.



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Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко. Прогноз: GGG вновь станет чемпионом Однако GGG будет очень непросто справиться с украинцем.