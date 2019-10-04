Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Головкин — Деревянченко: прогноз на бой от Биржана Жакыпова

Головкин — Деревянченко: прогноз на бой от Биржана Жакыпова
Ставки 0

Участник трёх Олимпийских игр, чемпион мира—2013 по боксу Биржан Жакыпов дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится завтра, 5 октября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Ставка: победа Головкина за 1.23.

«Тяжело предугадать, кто победит. Это ведь всё-таки спорт. Но думаю, что победа будет на стороне Гены. В воскресенье нас ждёт очень интересный и яркий бой.

Деревянченко — непростой соперник, нокаутёр, панчер. Никому не хочется проигрывать. Он будет атаковать Головкина. Но многолетний опыт и мастерство Гены должны ему помочь победить.

Во всяком случае я буду болеть за Головкина и желаю ему удачи», — цитирует Жакыпова ProSports.kz.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко. Прогноз: GGG вновь станет чемпионом
Однако GGG будет очень непросто справиться с украинцем.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019