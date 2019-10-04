«Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс».



Ставка: тотал больше (0.5) в каждом из периодов за 1.42.



«Как-то зачастили эти команды встречаться. Мы помним триллер, когда «Вегас» в прошлом плей-офф вёл в серии с «Сан-Хосе» со счётом 3:0 в седьмом матче и должен был выходить во второй раунд. Но потом случилось удаление Коди Икина на пять минут, после чего «Голден Найтс» пропустили сразу четыре гола подряд в меньшинстве – и в итоге вылетели из плей-офф. Это был эпик!



Новый сезон – и первый матч регулярки «Сан-Хосе» проводил против «Вегаса». Проиграл в гостях со счётом 1:4, дубль сделал Райли Смит, ещё по шайбе забросили Марк Стоун и Коди Гласс. Марк-Андре Флери стоял на ушах, отразив 95,5% бросков.



И вот через день они играют снова! Но уже в Северной Калифорнии. Предсказывать, кто победит, бессмысленно. Кстати, на сайте «Фонбет» за победу любой из этих команд дают одинаковый кэф – 1,9. Да, «Вегас» злее, но тут не угадаешь. Я отмечу вот что: «Голден Найтс» в первом матче перебросали «Сан-Хосе» (35-22), совершили больше отборов (18-8), реализовали большинство (1/4), а вот «Шаркс» запороли все пять попыток.



Вообще, «акулы» после ухода Джо Павелски в «Даллас», а вдобавок из-за дисквалификации Эвандера Кейна пока не в своей тарелке. Здорово, что Данил Юртайкин получает свой шанс, выходя на позиции Кейна. Но я пока вижу, что у «Сан-Хосе» побольше проблем, чем у «Вегаса».



Поэтому я бы взял здесь спокойный кэф с «Фонбета» — 1,42 за то, что в этом матче мы увидим как минимум один гол в каждом периоде. И неважно, кто его забьет. Кстати, в первой встрече в четверг именно так и случилось: 2:1, 1:0, 1:0. А в сумме эти команды нанесли 57 бросков. В среднем по 20 за период. Конечно, когда «Сан-Хосе» и «Вегас» так расчехляют свои пулеметы «Максим», то и голы у них будут», — говорит Лысенков.



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