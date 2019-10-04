Головкин — Деревянченко: прогноз на бой от президента IBF Дэрила Пиплса

Президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пиплс дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится завтра, 5 октября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Ставка: победа Головкина за 1.23.
«Головкин — фаворит. Несколько его последних боев получились равными, и боксерский мир разделился — кто-то думал, что он победил, кто-то — что проиграл. Геннадий однозначно остаётся одним из топовых боксёров. Но Деревянченко тоже не стоит недооценивать — у него была серьёзная любительская карьера. Он молодой, сильный, так что будет хороший бой», — цитирует Пиплса «Р-Спорт».
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