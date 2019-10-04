Букмекеры обрушили коэффициент на назначение Тедеско на пост тренера «Спартака»

После матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Эксперты обновили линию на нового наставника команды.
Исходя из новой линии, назначение бывшего наставника «Шальке» Доменико Тедеско считается экспертами решённым делом. На это предлагают поставить с коэффициентом 1.03 (95%). Интересно, что ещё 1 октября назначение Тедеско оценивалось коэффициентом 4.00 (20%).
Ближайшими конкурентами Тедеско за место главного тренера «Спартака» эксперты считают нынешнего наставника «Уфы» Вадима Евсеева (15.0, или 5%) и Дмитрия Парфёнова, ныне возглавляющий «Урал» (15.0, или 5%).
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