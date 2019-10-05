«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 5 октября, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч седьмого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Начало — в 16:30 мск.
«Бавария» после непростого старта сезона набрала ход, успев ещё до конца сентября выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Четыре победы в пяти предыдущих турах (три из них – с разгромным счётом) плюс ничья с «РБ Лейпциг» на выезде (1:1). Хотя преимущество действующего чемпиона в той игре было заметным.
«Хоффенхайм» после ухода Юлиана Нагельсмана ожидаемо просел. Всего одна победа в шести турах, да и та далась с трудом: на своём поле удалось забодать средненький «Вердер», который к тому же с 77-й минуты играл в меньшинстве. Решающий мяч состоялся уже в самой концовке.
Но это ещё ладно. Гораздо печальнее другое: клуб из Зинсхайма не забил в четырёх матчах Бундеслиги из шести. Про три мяча в ворота бременцев уже упомянули, также была результативная ничья с «Вольфсбургом» (1:1). Пробить «Айнтрахт», «Байер», «Майнц» и «Боруссию М» не удалось. Напрашивается победа «Баварии» всухую за 2.03. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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