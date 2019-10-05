«Автомобилист» — «Динамо» (Москва): прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» — «Динамо» (Москва).



Ставка: ничья за 4.20.



«Главный вопрос этого матча крылся в результате матча предыдущего. Сформулировать его можно так: является ли нынешний «Локомотив» хоть какой-то точкой отсчёта, по которой можно мерить динамику команды. То есть «Автомобилист» после четырёх поражений подряд наконец-то выиграл. Но выиграл у «Локомотива», и тут, пожалуй, даже не совсем корректно говорить «выиграл».



В общем, сперва следует понять, была ли эта победа началом возвращения «Автомобилиста» на круги своя. Или, достигнув дна, он ударился о лежащий на этом сам дне лицом вниз «Локомотив» и по инерции отскочил вверх, попутно заработав два очка.



Правда, и у «Динамо» все происходит где-то в приграничной с дном области. Бело-голубые стараются, царапаются, грызутся, но проигрывают даже «Йокериту» и «Северстали» дома. Не без боя, но проигрывают.



Таким образом, мы имеем ещё один спор о том, кто пал ниже. По моему убеждению, крикуновское «Динамо» выглядит всё-таки немного веселее. Не настолько, чтобы стереть «Автомобилист» с лица земли, да ещё в Екатеринбурге. Но хотя бы настолько, чтобы раскатать муторную ничеечку и добыть второе очко за пределами основного времени».



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