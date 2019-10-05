Когда играют «Ливерпуль» — «Лестер Сити», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 5 октября, в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити». Начало — в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Okko Sport.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Ливерпуля» с форой «–1» за 1.72.



«Букмекеры, разумеется, отдают предпочтение хозяевам. У «Ливерпуля» семь побед подряд в АПЛ, поэтому вполне логично, что красные считаются фаворитом с запасом. Чистая виктория парней Юргена Клоппа идёт за скромный коэффициент 1.46, а фора «–1» доступна за более приличные 1.72. Любители риска могут проверить и гандикап «–1,5» на Салаха и компанию, но мы остановимся на прагматичном варианте с возможностью возврата.



Согласитесь, выигрывать постоянно невозможно. «Ливерпуль» способен избежать длительного спада, однако потери очков на дистанции неизбежны. В Лиге чемпионов у красных уже было поражение от «Наполи» и минимальная победа над «Зальцбургом». В АПЛ парни Юргена Клоппа еле-еле дожали «Шеффилд Юнайтед» в прошлом туре. Когда-то осечка во внутреннем первенстве случится, но энергия «Энфилда» поможет хозяевам снова набрать три очка.



Брендан Роджерс не так давно трудился на посту главного тренера «Ливерпуля», однако, кажется, что прошла уже целая эпоха. Джеррард теперь тренер, Стерлинг бегает за «Манчестер Сити», Суарес и Коутиньо принадлежат «Барселоне», а Старридж рубится в Лиге Европы за «Трабзонспор». Вряд ли опыт работы тренером красных как-то поможет британскому специалисту в подготовке к ближайшему поединку. Наоборот, есть шанс перегореть и не справиться с волнением.



«Ливерпуль» не показал своего максимума в среду против «Зальцбурга». Красные сохранили достаточно сил, да и второй матч подряд на родном стадионе пойдёт команде Юргена Клоппа на пользу. В прошлом сезоне «Лестер» сыграл вничью на «Энфилде», и именно двух очков в итоге не хватило Салаху и компании для чемпионства в Англии. Напрашивается реванш».



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