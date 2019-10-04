«Ливерпуль» — «Лестер Сити»: прогноз Григория Телингатера на матч 8-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити». Начало — в 17:00 мск.



Ставка: «Лестер Сити» не проиграет за 2.93.



«На мой взгляд, «Лестер» – самый сложный соперник «Ливерпуля» за стартовые 8 туров. Не «Арсенал» с косячным Давид Луисом, даже не юный «Челси». Именно «Лестер», победивший «Тоттенхэм», идет выше всех лондонских клубов в таблице. Так что предположу невероятное: «Ливерпуль» потеряет очки. Команда Клопа великолепна, но по тем же xG (ожидаемые голы. — Прим. «Чемпионата») уже дважды должна была терять очки в этом чемпионате. Коэффициент на Х2 приближается к тройке».



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