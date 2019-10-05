«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Оренбург» победит с форой «0» за 1.95.



«Вокруг «Динамо» очень много слухов. Команда находится не в лучшем состоянии. Это касается абсолютно всего: и игры, и настроения, и физики. А «Оренбург» пребывает в приподнятом настроении как раз после победы в Москве над «Спартаком». Василий Уткин недавно писал, что Федотов обеспечит себя на долгие годы, если обыграет вслед за «Спартаком» ещё и «Динамо». Его карьера пойдёт вверх в таком случае.



Здесь, конечно, «Оренбург» для меня фаворит. Хотя букмекеры одинаковые коэффициенты выдали. Наверное, когда-то удручающая серия «Динамо» закончится, дела наладятся. Но это точно будет не сейчас. «Оренбург» в порядке. Было тяжёлое начало сезона у команды, многие лидеры ушли. Но Федотов постепенно всё наладил, и сейчас «Оренбург» снова начал играть достаточно организованно, при этом он много и регулярно забивает. Эмоциональный фон хороший, и это скажется на игре. «Динамо» явно не в порядке. Матч в Ростове это лишний раз показал.



Так что возьму «Оренбург» с форой «0».



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