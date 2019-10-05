«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Оренбург» победит с форой «0» за 1.95.
«Вокруг «Динамо» очень много слухов. Команда находится не в лучшем состоянии. Это касается абсолютно всего: и игры, и настроения, и физики. А «Оренбург» пребывает в приподнятом настроении как раз после победы в Москве над «Спартаком». Василий Уткин недавно писал, что Федотов обеспечит себя на долгие годы, если обыграет вслед за «Спартаком» ещё и «Динамо». Его карьера пойдёт вверх в таком случае.
Здесь, конечно, «Оренбург» для меня фаворит. Хотя букмекеры одинаковые коэффициенты выдали. Наверное, когда-то удручающая серия «Динамо» закончится, дела наладятся. Но это точно будет не сейчас. «Оренбург» в порядке. Было тяжёлое начало сезона у команды, многие лидеры ушли. Но Федотов постепенно всё наладил, и сейчас «Оренбург» снова начал играть достаточно организованно, при этом он много и регулярно забивает. Эмоциональный фон хороший, и это скажется на игре. «Динамо» явно не в порядке. Матч в Ростове это лишний раз показал.
Так что возьму «Оренбург» с форой «0».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 5 октября 2019
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 4 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:05
-
14:50
-
14:00
-
13:00
-
11:40
-
11:00
- 3 октября 2019
-
21:40
-
21:20
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:40
-
19:20
-
18:40
-
18:10
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:35