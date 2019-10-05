«Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: обе забьют за 1.65, ТМ 2,5 мяча за 2.10, 1:1 за 6.50.



«Брайтон» против «Тоттенхэма» — любопытная встреча. Сейчас состояние игроков лондонского клуба и всего коллектива в целом просто критическое. Похожая ситуация была несколько лет назад с «Челси», когда два футболиста — Терри и Бридж — не поделили одну женщину. Сейчас в «Тоттенхэме» происходит приблизительно то же самое. Команда в ужасном состоянии, и Почеттино это не контролирует. Такие вещи очень серьёзно сказываются на единстве команды, на её духе и на сосредоточенности на происходящем. Неслучайно в Англии всё чаще и чаще говорят о том, что главный тренер «шпор» может быть уволен.



«Тоттенхэм» безобразно играет на выезде в последних матчах. Давно не было побед. «Брайтон» дома тоже не выигрывает. Исходя из всего этого я думаю, что, во-первых, это будет низовая игра. Во-вторых, хорошая ставка — «обе команды забьют», потому что и «Брайтон», и «Тоттенхэм» всё-таки в обороне сейчас дырявые, ну а в атаке свои моменты реализуют. Поставлю также на ничью — счёт будет 1:1. В этом матче, мне кажется, прогноз на счёт вполне возможен. Несмотря на то что «Тоттенхэм» выигрывал у «Брайтона» в последнее время достаточно часто, я думаю, сейчас тот случай, когда «Брайтон» сможет не проиграть».



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