«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Лестер».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«На этой неделе „Ливерпуль“ всех повеселил и взбодрил своим матчем Лиги чемпионов с „РБ Зальцбург“. Красные вели — 3:0, но позволили сопернику отыграться, а затем Салах забил победный мяч. Очень важная с турнирной точки зрения победа для команды Юргена Клоппа. Но пропустил „Ливерпуль“ явно больше, чем планировал немецкий наставник. Сам факт, что мерсисайдцы позволили сопернику вернуться в игру, конечно, не самый приятный.
«Лестер» — одно из самых приятных открытий на старте сезона. Команда Брендана Роджерса играет бодро и интеллектуально. Это не просто забросы вперёд на Джейми Варди, как было в чемпионском сезоне, это уже более сильная, развивающаяся и даже уже во что-то конкретное развившееся команда.
Думаю, «Лестер» найдет возможность на «Энфилде» отличиться. Ну а «Ливерпуль», с Салахом, Мане и Фирмино, каждый из которых сейчас находится в неплохой форме, может рассчитывать на гол вообще в любом матче вне зависимости от статуса соперника.
Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.75».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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