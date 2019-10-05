Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги
Ставки 0

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«На этой неделе „Ливерпуль“ всех повеселил и взбодрил своим матчем Лиги чемпионов с „РБ Зальцбург“. Красные вели — 3:0, но позволили сопернику отыграться, а затем Салах забил победный мяч. Очень важная с турнирной точки зрения победа для команды Юргена Клоппа. Но пропустил „Ливерпуль“ явно больше, чем планировал немецкий наставник. Сам факт, что мерсисайдцы позволили сопернику вернуться в игру, конечно, не самый приятный.

«Лестер» — одно из самых приятных открытий на старте сезона. Команда Брендана Роджерса играет бодро и интеллектуально. Это не просто забросы вперёд на Джейми Варди, как было в чемпионском сезоне, это уже более сильная, развивающаяся и даже уже во что-то конкретное развившееся команда.

Думаю, «Лестер» найдет возможность на «Энфилде» отличиться. Ну а «Ливерпуль», с Салахом, Мане и Фирмино, каждый из которых сейчас находится в неплохой форме, может рассчитывать на гол вообще в любом матче вне зависимости от статуса соперника.

Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.75».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019