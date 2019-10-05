«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Бавария» много чего показала в Лиге чемпионов в середине недели, выиграв в Лондоне. Ясно, что она немножко напугала букмекеров таким выступлением.



Точно сейчас не жду, что «Баварии» удастся напугать «Хоффенхайм» подобным образом. «Хоффенхайм» понимает, что в матче с нынешней «Баварией» ничего не потеряет, а может только приобрести. Полагаю, у «Хоффенхайма» есть возможность найти бреши в обороне «Баварии». Не знаю, насколько это скажется на результате, но ему точно по силам добраться до сетки ворот баварцев.



Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,9. Других вариантов букмекеры практически не оставляют».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».