«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Бавария» много чего показала в Лиге чемпионов в середине недели, выиграв в Лондоне. Ясно, что она немножко напугала букмекеров таким выступлением.
Точно сейчас не жду, что «Баварии» удастся напугать «Хоффенхайм» подобным образом. «Хоффенхайм» понимает, что в матче с нынешней «Баварией» ничего не потеряет, а может только приобрести. Полагаю, у «Хоффенхайма» есть возможность найти бреши в обороне «Баварии». Не знаю, насколько это скажется на результате, но ему точно по силам добраться до сетки ворот баварцев.
Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,9. Других вариантов букмекеры практически не оставляют».
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