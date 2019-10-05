«Рубин» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ в Казани

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Рубин» победит за 2.10.



«В Казани встретятся команды, которые постепенно стали аутсайдерами. Помню, как многие нахваливали «Тамбов» после победы над «Спартаком», потом через какое-то время была еще победа над «Ростовом». Но в промежутке все плохо. Эти одиночные выстрелы ничего не дают. Тяжело команде и без поддержки болельщиков играть.



«Рубин» тоже удивляет. Команда в первых пяти турах выглядела почти идеально. Много изменений случилось в межсезонье, но сначала все здорово было. А сейчас удручают результаты казанцев, беззубо они выглядят. И здесь целый ряд факторов. Молодая команда, сыгранности не хватает. К тому же, когда перестало получаться, психологически команда просела.



Обеим командам нужно выбираться из пике. Нужно выигрывать, причем в ближайшем матче. Учитывая, что «Рубин» играет дома, он просто обязан побеждать. Если не выиграть сейчас, у Шаронова будут большие проблемы. Так что ставлю на «Рубин».



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