БК ФОНБЕТ представила новую благотворительную акцию «Голевая передача»

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная новой благотворительной акции БК ФОНБЕТ «Голевая передача». Компания проводит эту акцию совместно с Детской следж-хоккейной лигой России (ДСХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Акция «Голевая передача» стала еще одним этапом реализации благотворительной программы «Ставка на добро», которую БК ФОНБЕТ последовательно воплощает в жизнь последние два года.

Согласно условиям новой акции, каждый месяц БК ФОНБЕТ будет перечислять Детской следж-хоккейной лиге определенную сумму, величина которой будет зависеть от числа шайб, заброшенных в регулярном чемпионате КХЛ.

«По мере наших сил и возможностей мы стараемся помочь тем, кто особенно нуждается в нашем внимании, самым ранимым, самым незащищенным: людям с инвалидностью, воспитанникам детских домов и интернатов. Наша новая благотворительная акция называется «Голевая передача», мы проводим ее совместно с нашими партнерами из КХЛ. Средства, вырученные за счет акции, пойдут на помощь в создании новых команд по детскому следж-хоккею, покупку спортивного инвентаря для команд, аренду льда для тренировок и оплату работы тренеров. Хочу особо подчеркнуть, что эта акция носит адресный, предельно конкретный характер. Так, средства, собранные в сентябре, будут направлены на создание новой команды по детскому следж-хоккею в Нижнем Новгороде. Искренне надеемся, что с нашей помощью у ребят появятся новые возможности для занятий спортом», — отметил генеральный директор БК ФОНБЕТ Александр Парамонов.

«В рамках нашей акции также проводится конкурс, в котором нужно угадать количество шайб, заброшенных в матчах КХЛ за предстоящий месяц. Назвавших точное количество шайб ждет главный приз – два билета на любую игру КХЛ на территории России. Любой может проверить прозрачность условий проведения акций. Отдел маркетинга БК ФОНБЕТ уже запустил лендинг, где в реальном времени отображается количество шайб, заброшенных в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Мы искренне надеемся, что наша новая акция не только поможет собрать средства для детских команд по следж-хоккею, но и привлечет внимание к проблемам ребят, которые нуждаются не только в финансовой, но и моральной поддержке», — добавила директор по маркетингу БК ФОНБЕТ Алина Якиревич.

