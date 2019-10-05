Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко: прогноз Николая Валуева на бой

Депутат Госдумы России бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал прогноз на бой Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) — Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) в среднем весе, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.
Ставка: Головкин победит по очкам за 2.37.
«6 октября в Нью-Йорке состоится бой между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко. Бой ожидаемый, очень интересный. Всем сразу говорю, что нужно его смотреть. На кону пояс IBF в среднем весе.
В случае победы Геннадий Головкин будет иметь возможность в третий раз встретиться с обидчиком — Саулем Альваресом. Он вряд ли ждет этого, потому что лишний раз его отказ от боя с Головкиным доказывает мое предположение.
Прозвище Сергея Деревянченко — Технарь. Он действительно допускает мало ошибок в технике, но вряд ли доставит много проблем Головкину. Однако тренерский штаб у Головкина сменился — посмотрим, как его подготовят к Деревянченко. Но всё идёт к тому, что в этом бою, пусть и раздельным решением судей, победу одержит Геннадий Головкин. Надеюсь, мы увидим его третий бой с Канело».
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