«Жальгирис» — «Баскония»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» — «Баскония».
Ставка: победа «Басконии» с форой (+5.5) за 1.6.
«Помимо трёх российских клубов, участвующих в розыгрыше Евролиги, есть ещё одна команда, которой я симпатизирую. Я этого не скрываю – это каунасский «Жальгирис» и тренер этой команды Шарунас Ясикявичюс.
Из состава «Жальгириса» прошлого сезона несколько человек оказались в хороших европейских клубах. Но «Жальгирис» времени зря не терял – на позицию разыгрывающего прибавился игрок сборной Литвы Лекявичюс, а также Григонис, который играет в стартовой пятёрке. Это классный атакующий защитник, а ему на смену в Литве всегда много талантливых баскетболистов. Немного ослабла, с моей точки зрения, линия центровых – пришёл австралиец Линдейл, но при росте 213 сантиметров он легковат. Хотя его азарта и работоспособности хватает на то, чтобы обеспечить игру в обороне и подборы на своём щите.
«Жальгирис» встречается с «Басконией», которая тоже потеряла несколько игроков в межсезонье. Однако пришёл Пьеррия Генри, который теперь составит конкуренцию Грейнджеру на позиции первого номера. Есть два классных снайпера в команде, очень интересная, состоящая из четырёх человек линия центровых, в которой выделяется Фалл ростом 221 сантиметр. Мы его в прошлом сезоне видели в «Локо».
Сказать, что у гостей будет какое-то преимущество, я не могу — знаю, как «Жальгирис» играет на своей поляне. Поэтому мой прогноз будет несколько противоречив – я предсказываю победу «Жальгириса» с преимуществом не более пяти очков и очень небольшой тотал. Но всё-таки победит «Жальгирис», — говорил Гомельский.
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