«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити».



Ставка: «Ливерпуль» победит и обе забьют за 2.90.



«Брендан Роджерс возвращается в «Энфилд» впервые с тех пор, как покинул «Ливерпуль» в 2015 году. Именно «Лестер» был последней командой Премьер-лиги, сумевшей остановить красных на «Энфилде». Ничья — 1:1, январь, снежный вечер в Ливерпуле.



С того дня «Ливерпуль» выиграл 10 домашних матчей АПЛ, забив 33 раза. И я считаю, что банда Юргена Клоппа продлит серию, хотя и ожидаю, что «лисы» покажут достойный футбол. Жду обилия голов и победы хозяев».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.