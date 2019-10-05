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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити».

Ставка: «Ливерпуль» победит и обе забьют за 2.90.

«Брендан Роджерс возвращается в «Энфилд» впервые с тех пор, как покинул «Ливерпуль» в 2015 году. Именно «Лестер» был последней командой Премьер-лиги, сумевшей остановить красных на «Энфилде». Ничья — 1:1, январь, снежный вечер в Ливерпуле.

С того дня «Ливерпуль» выиграл 10 домашних матчей АПЛ, забив 33 раза. И я считаю, что банда Юргена Клоппа продлит серию, хотя и ожидаю, что «лисы» покажут достойный футбол. Жду обилия голов и победы хозяев».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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