Головкин — Деревянченко: прогноз первого тренера GGG на бой

Первый тренер братьев Головкиных Виктор Дмитриев дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».



Ставка: победа Головкина за 1.23.



«Как и все, хочу, чтобы Гена выиграл и устроил всем нам праздник. Деревянченко — физически здоровый парень, но на многое это не повлияет. Гена его порвет. Может быть, Головкин решит этот бой, то есть 100% он может «ударить», так как он скоростнее соперника", — отметил заслуженный тренер Казахстана по боксу.



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