«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Крылья Советов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа «Сочи» за 4.85.



«Еще две команды, которые ходили в аутсайдерах. Но «Сочи» уже таковым считать не приходится, команда серьезно добавила. Гол Нобоа — маленькая фантастика для нашего чемпионата. Восхитил его удар. Мастер! И таких мастеров в «Сочи» сейчас стало больше. «Зенит» серьезно помогает. И сейчас «Сочи» может претендовать на место в десятке. Борьба за выживание, мне кажется, клубу не грозит.



«Сочи» может играть дома с позиции силы с «Крыльями Советов». Последние удачные матчи окрылили команду Точилина. С «Динамо» хорошо сыграли, затем с «Ахматом». Ну и плюс игра домашняя.



У Самары состав неплохой, но есть много всяких но. Есть проблемные места, туры, где мы видим, что самарцев по делу обыгрывают. Баланса нет. Атака в лице Соболева здорово выглядит. В обороне не всё так радужно.



Поставлю на «Сочи», но думаю, что в первом тайме будет упорная борьба и он завершится вничью. А уже после «Сочи» самарцев додавит».



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