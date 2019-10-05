«Валенсия» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Алавес» в 8-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Валенсии» всухую за 2.30, победа «Валенсии» по угловым с форой (-2,5) за 2.10.



«Вроде бы не самая яркая афиша. «Валенсия» — 9-я, «Алавес» — на 14-м месте. «Алавес» шел с очень неприятной серией: в пяти матчах подряд не побеждал. И только в последнем туре удалось обыграть на своем поле «Мальорку». Но на выезде «Алавес», проведя три матча, забил только один раз — в ворота «Хетафе». Гол получился очень курьезным и смешным. На гол сам «Алавес» и не наиграл.



Что объединяет матчи «Алавеса» и «Валенсии», они ни разу за восемь последних встреч не сыграли вничью. Пять раз побеждала «Валенсия», трижды — «Алавес». Ну и обязательно команды обменивались забитыми мячами. Думаю, рано или поздно эта серия прервется. «Валенсия» очень хороший матч провела с «Атлетиком», практически ничего не дав создать баскам. Думаю, «Валенсии» после 0:3 с «Аяксом» очень важно правильно сыграть в обороне. Впереди какие-то шансы «Валенсия» организует. 0:3 от «Аякса» были не совсем по делу. Она уж точно должна была забивать. Штанги были, великолепно играл Онана, пенальти Парехо не реализовал.



Думаю, если «Валенсия» сыграет аккуратно в обороне, то победит всухую. Пора бы командам провести матч без обмена голами. Мой прогноз «победа «Валенсии» всухую» за 2,3. Если не верите, за 1,95 можно сыграть «победу «Валенсии» через тотал меньше 3,5 мяча». Также можно рассмотреть «победу «Валенсии» по угловым с форой (-2,5)».



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