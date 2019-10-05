«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 12-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Сочи» — «Крылья Советов».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Не думаю, что «Крылья» в этом матче будут играть от обороны, несмотря на то что игра будет на выезде. Все-таки есть кому забивать, да и команда достаточно результативно играет в атаке. Пока руководство «Крыльев» доверяет Божовичу, но здесь главное слово — «пока». Если у команды и дальше будут неутешительные результаты, думаю, кредит доверия иссякнет. «Крылья» неплохо поработали на трансферном рынке, хорошо укрепили все линии, а результатов нет. Поэтому матч может стать и решающим для главного тренера «Крыльев».
Что касается «Сочи», то команда серьезно обновилась. Поэтому им нужно было какое-то время, чтобы сыграться. По составу они сейчас очень хорошо укомплектованы, выиграли у «Ахмата» и находятся сейчас в середине турнирной таблицы. В каком-то смысле по составу они даже фавориты в данном матче. Мне кажется, игра будет результативной, и обе команды должны отличиться».
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