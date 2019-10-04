Головкин — Деревянченко: прогноз на бой от Александра Гвоздика

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится завтра, 5 октября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».



Ставка: победа Деревянченко за 4.3.



«Для меня бой будет очень интересным. Я считаю, что у Сергея очень высокие шансы, даже несмотря на то, что мало кто из специалистов и отдаёт преимущество.



Я знаю Сергея очень давно, ещё по любительсткой сборной. Как по мне, он может легко справляться с такими ребятами атакующего плана. У Деревянченко при невысоком росте длинные руки — он достаточно хорошо работает с теми, кто идёт на него.



Понятно, что Головкин — это Головкин, монстр. Но, повторюсь, у Сергея очень хорошие шансы, ведь он здорово может работать именно с такими соперниками», — заявил Гвоздик на YouTube-канале Video Boxing.



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Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко. Прогноз: GGG вновь станет чемпионом Однако GGG будет очень непросто справиться с украинцем.