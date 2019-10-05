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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на английскую Премьер-лигу

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на английскую Премьер-лигу
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Футбольный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: тотал больше (2,5) и обе команды забьют за 2.05.

«Две команды из верхней части турнирной таблицы, и абсолютно заслуженно. «Ливерпуль» идет без поражений. Но в каждом матче видим, что в обороне у красных непорядок. Пока это пытаются компенсировать за счет великолепной работы атаки – они забивают больше, чем пропускают. Но в любом случае, когда команда теряет преимущество в три мяча в Лиге чемпионов, это немного настораживает.

«Лисы» в этом календарном году потерпели только два поражения. Серьезный факт, и мы видели, как они проиграли «Манчестер Юнайтед», показав хорошее количество опасных моментов. Но и «Лестер» не может сказать, что у них огромное количество сухих матчей. У них круто сделана защита, но она будет иметь дело с лучшей атакой английской Премьер-лиги.

Уверен, способность пропускать у «Ливерпуля» и способность создавать у «Лестера» породит ситуацию, когда коса найдет на камень. Здесь всё достаточно просто: обе забьют и ТБ 2,5».

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