Роберт Уиттакер – Исраэль Адесанья: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 243

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 243
Роберт Уиттакер (Австралия) – Исраэль Адесанья (Новая Зеландия), который состоится 6 октября.
Ставка: Уиттакер победит за 1.92.
«Роберт Уиттакер является действующим чемпионом и самым доминирующем бойцом в категории. Он избил всех претендентов, которых ему давали. Он провел два великолепных боя с Йоэлем Ромеро, хотя второй поединок получился довольно тяжелым и спорным по части результата. Также им был бит Жакарэ Соуза. А дальше Уиттакер получил в соперники Келвина Гастелума. Но Роберт вдруг резко начал страдать от грыжи и снялся с поединка. На замену ему вышел Исраэль Адесанья, который просто отметелил Гастелума вопреки всем прогнозам.
В относительно недавнем прошлом Исраэль Адесанья очень титулованный и серьезный кикбоксер, дрался со многими топами в этом виде единоборств. Он буквально ворвался в MMA и UFC и пока не знает горечи поражений. У него потрясающая антропометрия, нестандартная ударная техника. Некоторые даже начали сравнивать его с Джоном Джонсом. Другой момент, что многие подвергали сомнению его борьбу, ведь он все-таки базовый кикер. Однако Дерек Брансон отчаянно пытался перевести Адесанью на канвас, но у него ничего не получилось. Более того, Брансон в итоге был нокаутирован.
У Исраэля Адесаньи преимущество в росте на восемь сантиметров и в размахе рук на 16 сантиметров. Роберт Уиттакер тоже предпочитает решать проблемы в стойке. Так что, скорее всего, борьбы мы здесь не увидим. При этом у Уиттакера больший опыт выступления в UFC. У него была лучшая и более сильная оппозиция. Он очень терпеливый и крайне выносливый боец. Роберт великолепно умеет подстраиваться под соперника и читать его. Адесанья более молодой и менее искушенный. Если Роберт Уиттакер будет в надлежащей форме, а он больше года не дрался, то за счёт опыта и означенных качеств он сможет нанести первое поражение Адесанье».
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