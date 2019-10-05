«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Сочи» за 2.10, «Крылья Советов» не забьют за 3.20.
«Когда перед началом чемпионата в «Сочи» пришли несколько человек из «Зенита», стало понятно, что эта команда на вылете стоять не будет. Да, у нее были проблемы с атакой, но они и пропускали мало. Неслучайно они и со «Спартаком» держались до последних минут. Сейчас это плотненькая команда 8-10-го места. А с «Крыльями» дело обстоит иначе. «Крылья» на чужих полях играют неважнецки. Думаю, хозяева победят. Ставлю на победу «Сочи», их успех во втором тайме и на то, что «Крылья Советов» не забьют».
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