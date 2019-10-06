«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Михаила Гончарова на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск.



Ставка: «Краснодар» победит с форой "-1,5" за 3.32.



«Спартак» застыл в самом неприятном состоянии: старый тренер уже ушёл, новый ещё не назначен, команду готовят помощники, оставшиеся от прежнего штаба. Никакой эмоциональной встряски в таких условиях не получить, каких-то революционных тактических идей — тем более. Наоборот, всё может усугубиться. В прошлом году с Раулем Рианчо мы это уже проходили. Ещё один фактор не в пользу красно-белых — травма Зобнина.



«Краснодар» сейчас тоже не очень хорош, проиграл в Лиге Европы, однако у «быков» ситуация по сравнению с красно-белыми спокойная и стабильная. У команды Мурада Мусаева даже при всех травмах более качественный стартовый состав и более понятная игровая структура.



Не вижу причин, почему «Краснодар» не победит в этом матче. Думаю, выиграет даже с разницей от двух мячей и больше».



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