«Локомотив» — «Арсенал» Тула: прогноз Евгения Ловчева на матч 12-го тура РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Арсенал» Тула.
Ставка: «Локомотив» победит за 1.55, тотал меньше 2,5 за 2.00, «Арсенал» не забьёт за 2.25.
«Мои ставки — «Локо» победит, «Арсенал» не забьёт и тотал меньше 2,5. Надо признать, что «Локомотив» набрал хорошую форму, существует баланс между нападением и защитой. Да, «Атлетико» в матче Лиги чемпионов показал, как надо играть в обороне, но и в защите «Локомотива» приличные игроки хорошего уровня. Я думаю, что «Арсенал» не забьёт, а москвичи свои 1–2 гола проведут. И победят».
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