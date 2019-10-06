«Краснодар» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

6 октября на стадионе ФК «Краснодар» одноимённый клуб в матче 12-го тура РПЛ встретится с московским «Спартаком». Начало — в 19:00 мск.



В РПЛ «Краснодар» последний матч выиграл, однако это не отменяет огромного количества проблем у «быков». Против медленных и прижимающихся к воротам соперников коллектив Мурада Мусаева действует неплохо, но, как только скорости возрастают, сразу вскрываются все недостатки тренерской работы.



Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», что вполне логично. За хозяев говорит фактор своего поля и… больше ничего. Огромное количество людей даже на центральных секторах будет поддерживать «Спартак», а о сравнении мощи фанатских группировок не стоит даже заикаться. За коэффициент 1.88 мы возьмём Х2 на гостей, которых сильно недооценивают аналитики.



«Быки» проведут третий матч подряд в родных стенах, команде не приходится тратить дополнительные силы на перелёт, но всё же у «Краснодара» только два полноценных дня на восстановление. «Спартак» обязан быть более свежим, особенно в концовке. Отставка главного тренера также должна пойти на пользу красно-белым. Смена наставника практически всегда даёт коллективу эмоциональный импульс. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

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