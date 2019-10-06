«Интер» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 6 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» состоится матч седьмого тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом». Начало — в 21:45 мск.
У туринцев было больше времени на отдых. Встречу в Лиге чемпионов они провели на сутки раньше, разбив в родных стенах «Байер» (3:0). Немецкий клуб, славящийся агрессивным футболом и высоким прессингом, на фоне соперника выглядел жалко. Достаточно взглянуть на статистику ударов в створ (7:0).
А вот «Интеру» поберечь силы явно не удалось. В среду нерадзурри на «Камп Ноу» встречались с «Барселоной» и совсем немного не дотянули до ничьей (1:2). У них было не только на сутки меньше на восстановление, но и маленький бонус в виде последующего перелёта из Испании в Италию. Пожалуй, подопечные Маурицио Сарри должны быть посвежее.
Ключевой вопрос — хватит ли хозяевам сил и эмоций на второй матч с высочайшей интенсивностью за короткий срок? Статистика на стороне лидера Серии А: в пяти предыдущих встречах на «Сан-Сиро» «Ювентус» выиграл всего один раз, а «Интер» 7 из 8 последних противостояний в Серии А на своём поле непременно забивал.
Но есть сомнения. Алексис Санчес точно не сыграет из-за дисквалификации, а Ромелу Лукаку пропустил матч с «Барселоной» из-за проблем с мышцами и только вернулся в строй. С учётом этих проблем, лишнего дня отдыха гостей и мощнейшей игры «Юве» с «Байером», возьмём П2 с нулевой форой за 2.02. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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