«Локомотив» — «Арсенал» Тула: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Арсенал» Тула.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.46.



«У “Локомотива” ритм такой, как у всех команд, которые играют в еврокубках. С другой стороны, они сыграли с “Атлетико” 1 октября, а затем было целых пять дней на подготовку и отдых перед матчем с “Арсеналом”. Да и играют они дома, поэтому не думаю, что здесь будут проблемы, о которых говорят по отношению к командам, которые играют в международных турнирах.



Считаю, “Арсенал” не проиграет. Обосную. Да, “Арсенал” проиграл перед этим мощному “Краснодару” со счетом 0:2. Но сколько у “Арсенала” было нереализованных моментов? Мы много раз хвалили тульскую команду в игре с сильным соперником. Поэтому тот счет не отражает нынешнюю силу “Арсенала”. Другой козырь в пользу этой команды — отсутствие в составе “Локомотива” ведущего игрока. Крыховяк дисквалифицирован, и это, конечно, потеря для “Локо”.



Смотрим, как команды сыграли в прошлом сезоне. Тут тоже отмечаем плюсик “Арсеналу”. Да, “Локомотив” дома выиграл со счетом 3:1, но “Арсенал” на своем поле ответил со счетом 2:0.



Идем дальше. Как “Локомотив” вообще выглядит в домашних матчах по сравнению с матчами в гостях? Берем таблицу игр в гостях — “Локомотив” на первом месте. В домашних же матчах он шестой. Тоже плюсик в пользу “Арсенала”.



И общая статистика в пользу “Локомотива”, но все же взгляните: из восьми матчей четыре победы “Локомотива”, одна ничья и три победы “Арсенала”. Очень верю в “Арсенал”. Верил и в прошлом сезоне, и команда доказала, что верить в них можно. И даже потеря ряда ведущих игроков не должна сказаться на выступление в этом сезоне. Такое мнение экстраполирую на прогноз: в матче “Локомотив” — “Арсенал” не проиграет “Арсенал” Тула с коэффициентом 2.46».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».