ЦСКА — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.90.



«Говорить о негативном фоне будем и применительно к ЦСКА. Более того, ЦСКА снова потерял двух игроков из-за травм. Не совсем понятно, кто успеет восстановиться к матчу — Дивеев или Магнуссон, оба или никто. У ЦСКА есть проблемы с защитой.



«Ростов» играет в более свободном графике, в более спокойном. Проводил целенаправленную подготовку к игре, посмотрел матч с «Эспаньолом». Что нужно, Валерий Карпин увидел.



Мне кажется, ЦСКА будет очень тяжело добиться победы в этом матче. Даже, может быть, где-то подспудно в психологии игроков будет сидеть, что важно не проиграть. Ну а коэффициент на вариант «Ростов» не проиграет» — 1,9. Это оптимально. Учитывая тяжелую и обидную игру для ЦСКА в Лиге Европы, нужно ставить именно так».



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