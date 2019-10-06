«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата России

Популярный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.



«“Спартак” сейчас совершенно непонятный. Непонятно, что от него ждать. Под руководством Кузнецова один-единственный матч будет проводиться. Поэтому незачем и некогда ударяться в эксперименты, перед Кузнецовым такая задача не стоит. Времени мало, нужно попробовать сыграть в той стилистике Кононова, плагиатом которой наверняка будет Кузнецов. А как иначе в такой экстраординарной ситуации? Кризисный менеджмент в футболе всегда предполагает игру от печки.



“Спартак” в Краснодаре будет зажат, будет действовать от обороны. Как, например, в матче с ЦСКА. Вообще, “Спартаку” сейчас даже удобнее с такими командами играть на контратаках, когда есть свободное пространство, чем с “Уралом”, “Уфой”, “Оренбургом”, где нужно демонстрировать себя в позиционном наступлении.



Нет Зобнина. Вильена, другой центральный полузащитник, у “Краснодара” тоже играть не будет. А это стопроцентные игроки основы у тех и других. Когда такая ситуация, и оба отсутствуют, команды, мне кажется, будут перестраиваться и действовать осторожнее, ведь не будет гаранта: у одних — Вильена, у других — Зобнина.



Не будет много голов в этом матче. “Краснодар” еще не сверхрезультативен, не сверхуспешен. В последнее время проигрыши в матчах с ЦСКА и “Хетафе”. Неидеально команда действует. Мне кажется, против такого оборонительного “Спартака” они мучиться будут долго, да и не факт, что выиграют.



Мой прогноз не совсем типичный для этой пары, но тотал меньше 2,5. Неприятная ставка, даже рука не поднимается ее сделать. Но вспомните предыдущий матч, он тоже был низовой, а единственный гол тогда забил Зе Луиш».



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