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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на Российскую Премьер-Лигу

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на Российскую Премьер-Лигу
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: тотал больше (2,5) за 1.76, обе забьют за 1.66.

«Очень интересная игра, особенно если учесть, что «Спартак» сейчас в непростом положении. Московский клуб пока без тренера. При всем уважении к Кузнецову, это человек на одну игру, наверное.

У «Краснодара» есть проблемы — в Лиге Европы. В чемпионате их меньше, но неудачи в еврокубках все равно влияют на команду.

Понятно, фаворит — «Краснодар». У «Спартака» всё сложно и непросто. Но мне кажется, что в этой игре «Спартак» постарается сыграть в футбол, абстрагировавшись от результата, для болельщиков, — только это может в данной ситуации спасти команду.

Думаю, должен выиграть «Краснодар». Но учитывая, как команда играла в Лиге Европы, всякое может быть. Поэтому лучше играть на голы. С ними проблем быть не должно. Обе команды будут играть в атаку, есть проблемы и в обороне. Поставил бы на тотал больше 2,5 мяча. Вторая ставка — обе забьют».

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