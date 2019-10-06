«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч 12-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Один из центральных матчей тура в Российской Премьер-Лиге. Понятно, что обе команды подходят к нему с негативными эмоциями. «Краснодар» никак не может в Европе заиграть так, как хочет. «Спартак» лишился главного тренера, команду преследует серия поражений.
Новый тренер пока не назначен. Команду готовит старый штаб Олега Кононова. Не жду большого результата от «Спартака» в этой встрече.
Естественно, в Краснодаре стадион будет битком. Неудачи в Европе только раскалят болельщиков. «Краснодар» получит безумную поддержку в воскресенье. Но и у «Краснодара» с игрой очевидные проблемы. Очень ненадёжная команда в защите. Не думаю, что сможет быстро побороть эту проблему. Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,7».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 6 октября 2019
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 5 октября 2019
-
19:50
-
19:10
-
18:30
-
17:50
-
17:10
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30