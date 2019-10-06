«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч 12-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Один из центральных матчей тура в Российской Премьер-Лиге. Понятно, что обе команды подходят к нему с негативными эмоциями. «Краснодар» никак не может в Европе заиграть так, как хочет. «Спартак» лишился главного тренера, команду преследует серия поражений.



Новый тренер пока не назначен. Команду готовит старый штаб Олега Кононова. Не жду большого результата от «Спартака» в этой встрече.



Естественно, в Краснодаре стадион будет битком. Неудачи в Европе только раскалят болельщиков. «Краснодар» получит безумную поддержку в воскресенье. Но и у «Краснодара» с игрой очевидные проблемы. Очень ненадёжная команда в защите. Не думаю, что сможет быстро побороть эту проблему. Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,7».



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