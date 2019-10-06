«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Севилья» в 8-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.96.



«Команды идут вровень в турнирной таблице, набрав по 12 очков. «Барселона» одержала две победы подряд и чуть-чуть свои дела в турнирной таблице поправила. «Севилья» удачно стартовала, потом были два поражения подряд, но ситуацию команда потихоньку выравнивает. Свидетельство тому — домашняя победа над «Реалом Сосьедад» — 3:2.



«Севилья» начала много пропускать при Лопетеги. Если в первых матчах команда достаточно убедительно играла в обороне, забивая при этом, то сейчас «Севилья» много пропускает. Да, ничего не позволили создать АПОЭЛу в матче Лиги Европы, но всё-таки согласимся, что уровень соперника не тот.



«Барселона» героически вырвала победу в матче с «Интером», хотя, может, на эту победу и не наиграла. Даже Месси говорит о том, что на старте сезона не только «Барселона» испытывает игровые, психологические и эмоциональные проблемы. Месси пока только набирает форму, в его активе есть голевая передача на Суареса, который сыграл восхитительно против «Интера». Но проблемы у «Барселоны» есть: не будет бывшего игрока «Севильи» Клемана Лангле, который стабильно играет с Пике в центре обороны. Кто сыграет там, пока не очень понятно. Есть проблемы и на левом фланге защиты. К тому же «Барселона» во всех домашних матчах нынешнего сезона пропускает как минимум один гол, с кем бы он ни играла — «Бетисом», «Валенсией», «Вильярреалом» или «Интером».



На гол «Севильи» в контратаке можно закладываться, но и сама «Барселона», скорее всего, тоже забьёт. В последнее время матчи между этими командами получаются сверхрезультативными — со счетом 4:2 «Барселона» выиграла оба матча в прошлом сезоне, где феерил Месси. Были также матчи на Кубок, где на одной из стадий «Барселона» выиграла — 6:1. Последний раз «Барселона» не пропускала от «Севильи» дома ещё при Луисе Энрике. Я веду к тому, что здесь обмен забитыми мячам должен быть. Можно было бы сыграть «обе забьют и тотал больше 2,5», но «Барселона» не проиграет и обе забьют» — там коэффициент пожирнее, почти двойка. Именно на этом варианте я и остановлюсь».



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