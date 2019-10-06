«Интер» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Ювентус».
Ставка: ничья за 3.22, обе забьют за 1.90.
«Первый матч с новыми тренерами команды сыграли 1:1 в Китае. Думаю, что ближе к ничьей должно быть и в этом матче. «Интер» пока только обретает понимание того, что требует новый тренер, то же самое касается «Ювентуса», но чемпион страны претерпел меньше изменений в составе.
На результат здесь ставить нет никаких оснований, так как уверенности в том, какая команда проведёт матч лучше, нет: «Ювентус» вроде бы наладил игру, но играет в гостях, и это против него, а «Интер» два матча Лиги чемпионов, а это и есть футбол высшего уровня, даже если соперник «Славия», выиграть не смог».
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