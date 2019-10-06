«Барселона» — «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Севилья».
Ставка: победа «Барселоны» и хозяева забьют как минимум два гола за 1.68.
«В матче с «Интером» «Барселона» доказала, что она по-прежнему лучшая команда в мире по игре в родных стенах. «Барса» вытянула неудачно складывающийся матч и снова выиграла на «Камп Ноу». Вообще, она побеждает на родном стадионе уже в 10 матчах кряду.
Думаю, что сложно ждать иного результата и в матче с «Севильей». «Барселона» слишком сильна в домашних матчах и снова победит. Вопрос в том, насколько сильное сопротивление сможет оказать «Севилья».
«Севилья» находится на 6-м месте в таблице, но до 1-й строчки её отделяют всего два очка – то есть результат вполне достойный. При новом тренере Лопетеги она выглядит солидно, в последнем матче обыгран отлично стартовавший «Реал Сосьедад» (3:2). В Лиге Европы у «Севильи» тоже проблем не возникает – 6 очков после двух матчей.
«Севилья» — это топ-5 команда Испании, и она находится в неплохой форме. Скорее всего, её усилий хватит, чтобы доставить дискомфорт «Барсе», но не более того.
Здесь, мне кажется, сложно угадать с разницей мячей. Поэтому даю осторожный прогноз: победа «Барселоны» и хозяева забьют как минимум два гола».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 6 октября 2019
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 5 октября 2019
-
19:50
-
19:10
-
18:30
-
17:50
-
17:10
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
14:00