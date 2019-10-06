«Барселона» — «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Севилья».



Ставка: победа «Барселоны» и хозяева забьют как минимум два гола за 1.68.



«В матче с «Интером» «Барселона» доказала, что она по-прежнему лучшая команда в мире по игре в родных стенах. «Барса» вытянула неудачно складывающийся матч и снова выиграла на «Камп Ноу». Вообще, она побеждает на родном стадионе уже в 10 матчах кряду.



Думаю, что сложно ждать иного результата и в матче с «Севильей». «Барселона» слишком сильна в домашних матчах и снова победит. Вопрос в том, насколько сильное сопротивление сможет оказать «Севилья».



«Севилья» находится на 6-м месте в таблице, но до 1-й строчки её отделяют всего два очка – то есть результат вполне достойный. При новом тренере Лопетеги она выглядит солидно, в последнем матче обыгран отлично стартовавший «Реал Сосьедад» (3:2). В Лиге Европы у «Севильи» тоже проблем не возникает – 6 очков после двух матчей.



«Севилья» — это топ-5 команда Испании, и она находится в неплохой форме. Скорее всего, её усилий хватит, чтобы доставить дискомфорт «Барсе», но не более того.



Здесь, мне кажется, сложно угадать с разницей мячей. Поэтому даю осторожный прогноз: победа «Барселоны» и хозяева забьют как минимум два гола».



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