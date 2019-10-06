«Барселона» — «Севилья»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании
Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Севилья».
Ставка: «Барселона» победит за 1.54, ИТБ 1,5 мяча «Барселоны» за 1.52.
«За 1,54 брать, конечно, победу «Барсы». Кстати, ловля гола Месси продолжается. И рано или поздно он же забьёт. «Интер» играл очень хорошо на «Камп Ноу», но «Барселона» всё равно выиграла. «Интер», конечно, поинтереснее и посильнее сегодняшней «Севильи», которая проигрывает 2:3 «Эйбару», а тут всё-таки «Барселона». Тот случай, когда форма и результаты «Барселоны» еще не сравнялись с форой, которую «Барса» дала для расчёта линии в последнее время».
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