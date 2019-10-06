Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги
Ставки 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: сухая победа «Локомотива» за 2.55.

«Атлетико» показал «Локомотиву», что такое высокий европейский класс. Команда продала очень много важных игроков в межсезонье, но в качестве не потеряла. Легко выглядит команда, каждый знает свой манёвр. На мой взгляд, звёзд топ-уровня нет в «Атлетико» после ухода Гризманна, но средний уровень очень высок. И обойма, конечно, потрясающая у «Атлетико».

«Локомотив» на этом фоне не потерялся, но в то же время моменты не реализовал. Здесь как раз можно говорить о том самом исполнительском мастерстве. Но радует, что Жемалетдинов, Баринов набираются опыта.

Печально, конечно, что так вышло с братьями Миранчуками. Пропускают матчи, в которых очень бы хотели участвовать. Но вроде бы Алексей уже должен вернуться в ближайшее время, а вот Антона не будет до конца года.

Команда после такой игры, возвращаясь в национальный чемпионат, уже иначе будет воспринимать сопротивление соперника. Думаю, с «Арсеналом» нынешним легко должны разобраться «железнодорожники». Не вижу, кто мог бы доставить им проблемы в составе «Арсенала». Забивать там по большому счету некому. К сожалению, это так. Ставлю на сухую победу «Локомотива».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019