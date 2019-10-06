ЦСКА – «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Ростов».



Ставка: ничья за 3.55, обе забьют за 1.95.



«Здесь я бы не отдал преимущества никому. Хотя вроде ЦСКА играет на своём поле и занимает первое место в турнирной таблице. Но они накануне сыграли неважно в Лиге Европы. Хотя есть такая поговорка: «плохая игра – перед хорошей».



«Ростов» – очень организованная команда, дисциплинированная команда. Она всегда будет играть на пределе возможного. Поэтому я думаю, что здесь будет боевая ничья. Ставлю также на ничью в первом тайме и обе забьют».



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