«Интер» — «Ювентус»: прогноз Евгения Ловчева на матч итальянской Серии А

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 7-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Ювентус».



Ставка: Ювентус» выиграет за 2.80, обе забьют за 1.85.



«Ювентус» славен защитой. А учитывая, что в нападении есть лидеры, мне кажется, в таком матче команда проявит себя с лучшей стороны. Тем более «Ювентус» несколько лет подряд становился чемпионом. Понятно, что «Интер» при любом раскладе будет побаиваться его. А «Ювентусу» только этого и надо. И потом, «Ювентусу», который в последние годы не знает равных, нужен раздражитель. Этим раздражителем может стать «Интер». Пусть и на чужом поле, но «Ювентус» выиграет. Ставлю на победу «Ювентуса», обе забьют и ТБ (2,5)».



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