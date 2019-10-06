«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: гол Луки Джорджевича за 2.53, победа «Локомотива» ровно в 1 мяч за 3.91.



«У «Локомотива» серьезная потеря — дисквалифицирован безусловно лучший игрок сентября-октября Гжегож Крыховяк. «Локомотив» проиграл «Атлетико» на своем поле в Лиге чемпионов, но смотрелся очень достойно.



В последних трех матчах чемпионата «Локомотив» выигрывал, но с разницей в один мяч. Есть небольшие проблемы у Смолова — мышечное повреждение. Не знаю, будет ли он готов сыграть. Вернулся Алексей Миранчук, но, разумеется, он пока не в оптимальной форме.



Тульский «Арсенал» в прошлом сезоне определил чемпиона, обыграв «Локомотив» дома — 2:0. Тогда последний мяч во встрече забил Лука Джорджевич. Люблю такой вариант, зову его «правилом бывших». Хочу поставить на гол Луки Джорджевича, можно похулиганить. Он не играл в последнем матче с «Атлетико». Джорджевич может выйти с удвоенной энергией против бывшего клуба. К тому же он только что сделал предложение девушке и получил ответ «да». В приподнятом настроении черногорец.



«Локомотив» в интенсивном графике, еще и без основного центрального полузащитника. Тяжелая получится игра. Мне кажется, если выиграет, то в один мяч. Мой второй вариант — «победа «Локомотива» ровно в 1 мяч» за 3,91».



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