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ЦСКА — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ в Москве

ЦСКА — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ в Москве
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Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: гол «Ростова» во втором тайме за 2.25.

«Московские «армейцы», лидеры РПЛ, после неудачи в Лиге Европы в матче с «Эспаньолом» будут принимать «Ростов». Безусловно, центральная игра тура. «Ростов» всего в двух очках от ЦСКА. Понятно, что у команды Валерия Карпина преимущество — готовились в недельном цикле. Наверняка Карпин разложил всё по полочкам, разобрал игру ЦСКА. Он донесёт до своих футболистов, как надо противостоять этому ЦСКА.

«Армейцы» лихорадочно играют — чередуют хорошие матчи с откровенно неудачными. В последнее время, если брать статистику, «Ростов» не проигрывал ЦСКА. Если взять встречу на Кубок Матч Премьер, то в трех кряду ростовчане москвичам не уступали.

«Ростов» обладает очень хорошей атакой и очень хорошо готов функционально. А у ЦСКА — проблемы во вторых таймах. С «Лудогорцем» пропустили во втором тайме пять, с «Эспаньолом» и «Краснодаром» — по два. «Ростов» аккуратненько разложит силы на весь матч, а «армейцам» силенок не хватит после игры в четверг.

Есть резон рассмотреть вариант «гол «Ростова» во втором тайме» за 2,25. «Ростов» может добавлять и прибавлять, как было с «Ахматом». Да и вообще, концовки обычно хорошо проводят ростовчане. Ну и преимущество в графике есть у команды Карпина. К тому же давление на ЦСКА гораздо сильнее».

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