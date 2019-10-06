Кто выиграет Кубок Стэнли в сезоне-2019/20. Прогноз и ставка букмекеров на НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартовал регулярный чемпионат сезона-2019/20, и букмекеры предоставляют возможность всем любителям НХЛ сделать ставку на будущего обладателя Кубка Стэнли.
По мнению экспертов, главным претендентом на Кубок Стэнли в сезоне-2019/20 считается «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв. Поставить на «молний» можно за коэффициент 7.0, что соответствует 14% вероятности.
Ниже аналитики оцениваются шансы клубов «Вегас Голден Найтс» (коэффициент 10.5, 9%), «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл-Лифс» (по 11.0, 8%).
На победителей двух последних розыгрышей Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» эксперты предлагают поставить за коэффициент 15.0 (вероятность 6%). «Блюзмены» и Владимир Тарасенко завоевали трофей в сезоне-2018/19, а «столичные» при активном участии Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова взяли титул по итогам сезона-2017/18.
Отметим, что на «Питтсбург Пингвингз» Евгения Малкина и Сидни Кросби аналитики выставили коэффициент 20.0 (вероятность 5%), а на «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Артемий Панарин, можно поставить за 30.0 (3%).
Букмекеры прогнозируют победу «Тампы-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли в сезоне-2019/20.
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