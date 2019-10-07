«СЮ» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 7 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе встретится с «Металлургом». Начало — в 17:00 мск.



«Металлург» по-прежнему обитает на дне Восточной конференции. Игра даётся с большим трудом, потому перебиваться приходиться совсем уж местечковыми достижениями. Ну например: впервые в нынешнем регулярном чемпионате удалось набрать очки в двух матчах кряду. Звучит нелепо, но сейчас для «лис» это уже успех.



Для начала они победили переживающий тяжёлые времена «Локомотив» (5:3). Матч получился более чем равным и вполне мог докатиться до овертайма, однако уверенная игра Василия Кошечкина и пара удачных рикошетов позволили взять верх. Правда, развить успех не вышло. В игре с «Торпедо» (2:3Б) ММг вновь совместил хороший отрезок с провальным. Хозяевам откровенно повезло добраться до серии буллитов: нижегородцы смотрелись активнее и чаще создавали острые моменты во второй половине, но «Магнитке» удалось сравнять счёт и дотерпеть.



Разумеется, «СЮ» справедливо идёт фаворитом. «Металлург» ещё ни разу не выиграл за пределами Магнитогорска. Но у «Салавата» практически вся угроза исходит от одного звена, в теории это должно облегчить гостям задачу. Лёгкой победы хозяев не ждём, больше того – проверим лобовую ничью за 4.10.



Пять из восьми предыдущих очных встреч уходили в овертайм. Кроме того, уфимцы за семь домашних матчей «регулярки» ни разу не добирались до дополнительного времени, когда-то серия должна прерваться. Соперничество принципиальное, так что борьбы и эмоций должно быть много. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Салават Юлаев» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв сумеет удивить уфимцев Пять из восьми предыдущих очных встреч «СЮ» и «Магнитки» уходили в овертайм.