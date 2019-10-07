СКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится со «Спартаком». Начало — в 19:00 мск.
У «Спартака» тяжелейший календарь и минимальные возможности для ротации, зато результаты определённо идут в гору. В шести предыдущих матчах одержано четыре победы, благодаря которым удалось не выпасть из зоны плей-офф. На данный момент команда занимает седьмое место на Западе с 15 очками.
В общем, тут мы будем играть от аутсайдера. СКА потерпел два поражения подряд, оба – со счётом 1:2 и абсолютно заслуженно. Уступить нынешнему «Ак Барсу» в Казани не зазорно, а вот остаться без очков в домашней встрече с «Трактором» — это грустно. Разумеется, петербуржцы будут полны злости, однако непосредственно по качеству игры «Спартак» сейчас находится на сопоставимом уровне.
С мотивацией у красно-белых после минувшего плей-офф проблем возникнуть не должно, да и Олег Знарок постарается передать привет бывшей команде. В восьми предыдущих очных встречах СКА лишь раз удалось добиться разгромной победы, так что П2 с форой «+2» за 1.76 смотрится нормально. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
- 7 октября 2019
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 октября 2019
-
20:40
-
20:00
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 5 октября 2019
-
19:50
-
19:10
-
18:30