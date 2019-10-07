СКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится со «Спартаком». Начало — в 19:00 мск.



У «Спартака» тяжелейший календарь и минимальные возможности для ротации, зато результаты определённо идут в гору. В шести предыдущих матчах одержано четыре победы, благодаря которым удалось не выпасть из зоны плей-офф. На данный момент команда занимает седьмое место на Западе с 15 очками.



В общем, тут мы будем играть от аутсайдера. СКА потерпел два поражения подряд, оба – со счётом 1:2 и абсолютно заслуженно. Уступить нынешнему «Ак Барсу» в Казани не зазорно, а вот остаться без очков в домашней встрече с «Трактором» — это грустно. Разумеется, петербуржцы будут полны злости, однако непосредственно по качеству игры «Спартак» сейчас находится на сопоставимом уровне.



С мотивацией у красно-белых после минувшего плей-офф проблем возникнуть не должно, да и Олег Знарок постарается передать привет бывшей команде. В восьми предыдущих очных встречах СКА лишь раз удалось добиться разгромной победы, так что П2 с форой «+2» за 1.76 смотрится нормально. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

СКА — «Спартак». Прогноз: Знарок напомнит бывшей команде о себе В восьми предыдущих встречах с красно-белыми СКА лишь раз удалось добиться разгрома.